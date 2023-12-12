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Глава МИД Азербайджана обсудил текущую ситуацию в регионе с высоким представителем ЕС

Глава МИД Азербайджана обсудил текущую ситуацию в регионе с высоким представителем ЕС В рамках деловой поездки в Брюссель 11 декабря 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с высоким представителем Европейского Союза (ЕС) по внешним связям и политике безопасности/Вице-президентом Комиссии ЕС Джозефом Боррелем.
Внешняя политика
12 декабря 2023 г. 01:38
Глава МИД Азербайджана обсудил текущую ситуацию в регионе с высоким представителем ЕС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Брюссель встретился с верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии(ЕК) Жозепом Боррелем.

Об этом сообщили Report в управлении пресс-службы МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены двусторонние связи между Европейским Союзом и Азербайджаном, в том числе в рамках Восточного партнерства, а также текущая ситуация в регионе.

На встрече министр Джейхун Байрамов предоставил информацию о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено положительное влияние недавних мер по выстраиванию доверия на процесс нормализации отношений между двумя странами.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан высоко ценит посреднические усилия президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в процессе нормализации азербайджано-армянских отношений. Тем не менее предвзятые заявления некоторых чиновников ЕС подрывают роль беспристрастного посредника Евросоюза в указанном процессе, подчеркнул Джейхун Байрамов.

Глава МИД Азербайджана отметил, установление добрососедских отношений с Арменией, основанных на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности, является единственным путем к миру, стабильности и спокойствию на Южном Кавказе.

В ходе встречи были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı nazir Aİ-nin ali nümayəndəsi ilə regiondakı cari vəziyyəti müzakirə edib

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