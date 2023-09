Глава МИД Азербайджана обсудил с президентом МККК ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич-Эггер в Женеве, Швейцария.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИДа в социальной сети "Х".

"Глава МИД Джейхун Байрамов и президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер обсудили текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и МККК, включая проблемы и перспективы на будущее на фоне последней ситуации в регионе", - говорится в публикации.