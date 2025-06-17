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Глава МИД Азербайджана обсудил сотрудничество с председателем Ассамблеи Северной Македонии

Глава МИД Азербайджана обсудил сотрудничество с председателем Ассамблеи Северной Македонии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с председателем Ассамблеи Северной Македонии Афримом Гаши.
Внешняя политика
17 июня 2025 г. 13:43
Глава МИД Азербайджана обсудил сотрудничество с председателем Ассамблеи Северной Македонии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с председателем Ассамблеи Северной Македонии Афримом Гаши.

Как сообщает Report, стороны обсудили развитие двусторонних и межпарламентских связей, а также актуальные региональные вопросы.

Байрамов проинформировал о ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и факторах, препятствующих подписанию мирного соглашения.

На встрече также была подчеркнута значимость энергетического сотрудничества, включая сферу возобновляемых источников, и обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Foreign Minister discusses cooperation with President of North Macedonia’s Assembly

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