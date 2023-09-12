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Глава МИД Азербайджана обсудил сотрудничество с исполнительным секретарем ЕЭК ООН

Глава МИД Азербайджана обсудил сотрудничество с исполнительным секретарем ЕЭК ООН Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил председательство Азербайджана в Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в 2023 году с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Татьяной
Внешняя политика
12 сентября 2023 г. 16:25
Глава МИД Азербайджана обсудил сотрудничество с исполнительным секретарем ЕЭК ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил председательство Азербайджана в Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в 2023 году с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Татьяной Молчан.

Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем ЕЭК ООН Татьяной Молчан. Стороны высоко оценили активную позицию Азербайджана в системе органов ООН, включая ЕЭК ООН. Состоялся обмен мнениями о председательстве Азербайджана в СПЕКА в 2023 году, расширении сотрудничества со странами-членами", - говорится в публикации.

Также стороны провели продуктивный обмен мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества между Азербайджаном и ЕЭК ООН, мероприятиям, проводимым для достижения ЦУР и устойчивого социально-экономического роста освобожденных территорий Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM mulls co-op with UNECE executive secretary
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının icraçı katibi ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

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