Глава МИД Азербайджана обсудил сотрудничество с исполнительным секретарем ЕЭК ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил председательство Азербайджана в Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в 2023 году с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Татьяной Молчан.

Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем ЕЭК ООН Татьяной Молчан. Стороны высоко оценили активную позицию Азербайджана в системе органов ООН, включая ЕЭК ООН. Состоялся обмен мнениями о председательстве Азербайджана в СПЕКА в 2023 году, расширении сотрудничества со странами-членами", - говорится в публикации.

Также стороны провели продуктивный обмен мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества между Азербайджаном и ЕЭК ООН, мероприятиям, проводимым для достижения ЦУР и устойчивого социально-экономического роста освобожденных территорий Азербайджана.