Глава МИД Азербайджана провел встречу с председателем Сената Испании

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил важность укрепления двусторонних и межпарламентских связей с председателем Сената Испании Андером Гилом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

"Сегодня министр иностранных дел Байрамов Джейхун встретился с председателем Сената Испании Андером Гилом в рамках официального визита в Испанию. В ходе встречи была подчеркнута важность укрепления азербайджано-испанских двусторонних и межпарламентских связей", - говорится в публикации.