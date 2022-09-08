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Глава МИД Азербайджана провел встречу с председателем Сената Испании

Глава МИД Азербайджана провел встречу с председателем Сената Испании Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил важность укрепления двусторонних и межпарламентских связей с председателем Сената Испании Андером Гиллом.
Внешняя политика
8 сентября 2022 г. 15:22
Глава МИД Азербайджана провел встречу с председателем Сената Испании

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил важность укрепления двусторонних и межпарламентских связей с председателем Сената Испании Андером Гилом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

"Сегодня министр иностранных дел Байрамов Джейхун встретился с председателем Сената Испании Андером Гилом в рамках официального визита в Испанию. В ходе встречи была подчеркнута важность укрепления азербайджано-испанских двусторонних и межпарламентских связей", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov İspaniya Senatının sədri ilə görüşüb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with President of Spanish Senate

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