Глава МИД Азербайджана обсудил со своим коллегой из Таджикистана сотрудничество Баку и Душанбе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Генассамблеи ООН, обсудил со своим коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином перспективы двустороннего сотрудничества Баку и Душанбе.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на "полях" Генассамблеи ООН обсудил со своим коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином перспективы двустороннего сотрудничества Баку и Душанбе.

Как передает Report, об этом Байрамов сообщил на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Мы обсудили перспективы нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества, основанного на братстве, дружбе, общих исторических и культурных связях между нашими странами", - написал глава МИД Азербайджана.

В свою очередь пресс-служба МИД Таджикистана отметила положительную практику регулярной поддержки инициатив двух стран, в том числе по водным и климатическим вопросам на международной арене.

"В ходе встречи стороны обсудили нынешнюю ситуацию и перспективу комплекса отношений двух стран в различных областях, включая вопросы в торгово-экономических, культурных и гуманитарных сферах. <...> Министры также подчеркнули важность процесса подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29)", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Таджикистана.