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Глава МИД Азербайджана обсудил ситуацию в регионе с иранским коллегой

Глава МИД Азербайджана обсудил ситуацию в регионе с иранским коллегой Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном
Внешняя политика
31 августа 2021 г. 20:31
Глава МИД Азербайджана обсудил ситуацию в регионе с иранским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

Дж.Байрамов поздравил главу МИД Ирана с назначением на эту должность и пожелал ему успехов в работе.

Министр подчеркнул, что дружеские отношения между Азербайджаном и Ираном опираются на глубокие исторические корни и отметил наличие обширной повестки двухстороннего сотрудничества. Глава МИД Азербайджана добавил, что страны успешно реализовали ряд совместных проектов.

Стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе и другие вопросы двухстороннего сотрудничества.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Iranian FMs hold phone conversation  
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub

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