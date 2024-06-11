Глава МИД Азербайджана обсудил с украинским коллегой актуальные вопросы двусторонней повестки

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Конференции по восстановлению Украины в Швейцарии встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Конференции по восстановлению Украины в Швейцарии встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы повестки азербайджано-украинского сотрудничества, а также текущая ситуация в регионе.

Министр Дж.Байрамов проинформировал украинского коллегу о последней ситуации в регионе, работах по восстановлению и реконструкции, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, минной угрозе, шагах, предпринятых для нормализации азербайджано-аармянских отношений, а также препятствиях в этом направлении.

Украинская сторона выразила благодарность за оказываемую стране гуманитарную помощь и восстановительные работы.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим двусторонними и региональным вопросами, представляющим взаимный интерес.