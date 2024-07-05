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Глава МИД Азербайджана обсудил с турецким коллегой региональные вопросы

Глава МИД Азербайджана обсудил с турецким коллегой региональные вопросы Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом региональные вопросы.
Внешняя политика
5 июля 2024 г. 22:28
Глава МИД Азербайджана обсудил с турецким коллегой региональные вопросы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом региональные вопросы.

Как передает Report, об этом азербайджанский дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

"Перед заседанием Совета министров иностранных дел в рамках неформального саммита Организации тюркских государств в Шуше провел полезный обмен мнениями с министром иностранных дел братской Турции Хаканом Фиданом касательно вопросов союзничества, региональной и международной безопасности", - отметил Дж.Байрамов.

В МИД Азербайджана отметили, что на встрече были подробно обсуждены вопросы, вытекающие из союзнического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, основанного на братстве, взаимной поддержке и солидарности, региональное и международное сотрудничество в рамках различных организаций и форматов, вызовы и проблемы глобальной безопасности.

"Стороны подтвердили важность укрепления ОТГ для расширения сотрудничества в тюркском мире, извлечения выгоды в различных сферах, включая экономику, торговлю, инвестиции, энергетическую безопасность, транспорт и коммуникации, борьбу с изменением климата и т.д.", - отмечается на странице азербайджанского дипведомства в соцсети Х.

На встрече также были обсуждены постконфликтное региональное восстановление и мирные усилия, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan XİN başçısı türkiyəli həmkarı ilə regional məsələləri müzakirə edib

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