​Глава МИД Азербайджана обсудил с руководителем МККК судьбу Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял регионального директора Международного комитета Красного Креста (МККК) по Европе и Центральной Азии Патрика Виаля.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел (МИД), выразив удовлетворение первым визитом в Азербайджан в рамках более 20-летнего сотрудничества между Азербайджаном и МККК, П.Виаль проинформировал о проведенных плодотворных встречах.

Министр Э.Мамедъяров коснулся благородной деятельности МККК в связи с пленными, заложниками и пропавшими без вести, и заявил о необходимости демонстрации Арменией конструктивной позиции в данном носящем гуманитарный характер вопросе.

Э.Мамедъяров напомнил, что более 4 000 азербайджанцев официально считаются пропавшими без вести в результате агрессии и оккупации Армении против Азербайджана. По его словам, большинство из них убиты армянской стороной и погребены в местах массового захоронения в Армении и на оккупированных территориях.

Глава МИД Азербайджана также отметил важность повышения международными институтами и сопредседателями Минской группы ОБСЕ усилий на пути безоговорочного освобождения Арменией наших соотечественников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, незаконно взятых в заложники при посещении могил родных на исконных азербайджанских территориях.

На встрече также коснулись представляющих взаимный интерес региональных вопросов и миграционного кризиса в Европе.