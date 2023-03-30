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Глава МИД Азербайджана обсудил с президентом Израиля многостороннее сотрудничество

Глава МИД Азербайджана обсудил с президентом Израиля многостороннее сотрудничество 30 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Израиль был принят президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
Внешняя политика
30 марта 2023 г. 15:21
Глава МИД Азербайджана обсудил с президентом Израиля многостороннее сотрудничество

30 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Израиль был принят президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждались актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, в том числе ситуация в регионе и мире.

Дж.Байрамов отметил, что за 30 лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, были достигнуты успехи в различных направлениях, в том числе в области политики, экономики, безопасности, культуры, образования, высоких технологий, кибербезопасности и т.д.

Было отмечено, что открытие в 2021 году торговых и туристических представительств, а сейчас и посольства Азербайджана в Израиле является показателем развития отношений между двумя странами.

И. Герцог отметил, что Израиль, как стратегический партнер, придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном. Он выразил уверенность в том, что открытие посольства Азербайджана в Израиле сыграет важную роль в дальнейшем развитии отношений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan XİN başçısı İsrail Prezidenti ilə çoxtərəfli əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM and Israeli President exchange views on multilateral cooperation 

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