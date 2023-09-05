Глава МИД Азербайджана обсудил с комиссаром ЕС региональные вопросы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел Азербайджана, встреча состоялась в рамках визита министра в Венгрию.

В ходе нее обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и ЕС, а также текущая ситуация в регионе.

Министр отметил наличие многоплановой повестки сотрудничества между Азербайджаном и ЕС и выразил удовлетворение уровнем развития отношений в ряде областей, включая политическую, экономическую, торговую, транспортную, энергетическую безопасность и другие. Было отмечено, что проект нового всестороннего соглашения, которое планируется подписать между Азербайджаном и ЕС, может сыграть важную роль в дальнейшем развитии связей.

Было подчеркнуто значение Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и ЕС о стратегическом партнерстве в области энергетики, предусматривающего совместную деятельность в области энергетической безопасности, а также развитие альтернативных энергетических ресурсов.