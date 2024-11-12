Глава МИД Азербайджана обсудил с колумбийским коллегой двустороннее сотрудничество и председательство на COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Колумбии Луисом Хильберто Мурильо в рамках Саммита мировых лидеров по климатическим действиям 29-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Колумбией, председательство нашей страны на COP29, существующие инициативы и приоритеты.
Было отмечено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Колумбией как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате в рамках международных организаций, таких как ООН и Движение неприсоединения.
Подчеркнута важность использования механизма политических консультаций для оценки и обсуждения существующих возможностей дальнейшего расширения связей между двумя странами.
Предоставив подробную информацию о председательстве Азербайджана на COP29, Дж.Байрамов отметил, что оно расширяет возможности сотрудничества в области борьбы с изменением климата со многими странами, в том числе с Колумбией.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.