Глава МИД Азербайджана обсудил с коллегой из Греции энергосотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в 29-м заседании Совета министров ОБСЕ встретился с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

Как сообщили Report в управлении пресс-службы министерства иностранных дел, на встрече состоялся обмен мнениями по ряду вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества, связям в политической, экономической, торговой, энергетической, гуманитарной и других областях, в том числе, сотрудничеству в рамках международных организаций.

Была подчеркнута важность активизировавшихся в последнее время контактов между Азербайджаном и Грецией, в частности, встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, состоявшейся 1 октября этого года в рамках церемонии открытия газового интерконнектора Греция-Болгария.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал своего коллегу о новых реалиях, возникших на постконфликтном этапе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, восстановительно-созидательных работах на освобожденных территориях, а также трудностях и препятствиях, создаваемых Арменией в рамках этого процесса.

На встрече также была выражена обоюдная заинтересованность в развитии отношений между двумя странами.

