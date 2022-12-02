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Глава МИД Азербайджана обсудил с коллегой из Греции энергосотрудничество

Глава МИД Азербайджана обсудил с коллегой из Греции энергосотрудничество Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с коллегой из Греции Никосом Дендиасом сотрудничество в энергетической сфере.
Внешняя политика
2 декабря 2022 г. 15:10
Глава МИД Азербайджана обсудил с коллегой из Греции энергосотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в 29-м заседании Совета министров ОБСЕ встретился с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

Как сообщили Report в управлении пресс-службы министерства иностранных дел, на встрече состоялся обмен мнениями по ряду вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества, связям в политической, экономической, торговой, энергетической, гуманитарной и других областях, в том числе, сотрудничеству в рамках международных организаций.

Была подчеркнута важность активизировавшихся в последнее время контактов между Азербайджаном и Грецией, в частности, встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, состоявшейся 1 октября этого года в рамках церемонии открытия газового интерконнектора Греция-Болгария.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал своего коллегу о новых реалиях, возникших на постконфликтном этапе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, восстановительно-созидательных работах на освобожденных территориях, а также трудностях и препятствиях, создаваемых Арменией в рамках этого процесса.

На встрече также была выражена обоюдная заинтересованность в развитии отношений между двумя странами.

14:02

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с коллегой из Греции Никосом Дендиасом сотрудничество в энергетической сфере.

Как передает Report, об этом Дж. Байрамов написал в Twitter.

"Был рад встретиться с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом на полях заседания Совета министров ОБСЕ в Лодзи. Было обсуждено двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Грецией, особенно в энергетической сфере. Проинформировал своего коллегу о новых реалиях в регионе", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Minister Bayramov discusses energy cooperation with Greek counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı yunanıstanlı həmkarı ilə regiondakı yeni reallıqlar barədə danışıb

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