Глава МИД Азербайджана обсудил с коллегой из Анголы взаимодействие в рамках ДН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с коллегой из Анголы Тете Антонио взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, в частности Движения неприсоединения (ДН).
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Обсуждения состоялись в рамках встречи дипломатов на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Был рад встретиться с министром иностранных дел Анголы Тете Антонио на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. С удовлетворением отметили текущий уровень взаимодействия в рамках международных организаций, в частности ООН и Движения неприсоединения, еще раз подчеркнули важность продолжения работы над перспективами двустороннего сотрудничества", – говорится в сообщении.