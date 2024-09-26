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Глава МИД Азербайджана обсудил с коллегой из Анголы взаимодействие в рамках ДН

Глава МИД Азербайджана обсудил с коллегой из Анголы взаимодействие в рамках ДН Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с коллегой из Анголы Тете Антонио взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, в частности Движения неприсоединения (ДН).
Внешняя политика
26 сентября 2024 г. 08:10
Глава МИД Азербайджана обсудил с коллегой из Анголы взаимодействие в рамках ДН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с коллегой из Анголы Тете Антонио взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, в частности Движения неприсоединения (ДН).

Как сообщает Report, об этом глава азербайджанского МИД написал на своей странице в Х.

Обсуждения состоялись в рамках встречи дипломатов на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Был рад встретиться с министром иностранных дел Анголы Тете Антонио на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. С удовлетворением отметили текущий уровень взаимодействия в рамках международных организаций, в частности ООН и Движения неприсоединения, еще раз подчеркнули важность продолжения работы над перспективами двустороннего сотрудничества", – говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısının anqolalı həmkarı ilə görüşündə Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində fəaliyyət müzakirə olunub

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