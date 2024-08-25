Глава МИД Азербайджана обсудил с иранским коллегой региональные вопросы

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и новоназначенным главой МИД Ирана Сейедом Аббасом Арагчи.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и новоназначенным главой МИД Ирана Сейедом Аббасом Арагчи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущую повестку двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также региональные вопросы.

Министр Джейхун Байрамов, в первую очередь, поздравил своего коллегу с назначением на должность министра иностранных дел Ирана, пожелал успехов в его деятельности, а также пригласил посетить Азербайджан.

Стороны договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в направлении реализации ряда совместных проектов, в том числе в сферах экономики, торговли, транспорта и коммуникаций. В этом направлении была подчеркнута важность работы Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между двумя странами.

Министр Сейед Аббас Арагчи выразил благодарность своему коллеге за поздравления и пожелания по поводу назначения. Он отметил, что удовлетворен возобновлением работы посольства Азербайджана в Иране.

Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, была подчеркнута важность продолжения совместных усилий по дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами.