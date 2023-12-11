Глава МИД Азербайджана обсудил с греческим коллегой энергобезопасность и региональное сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим греческим коллегой Георгием герапетритисом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с греческим коллегой Георгием Герапетритисом.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

Главы МИД встретились в Брюсселе в рамках встречи министров иностранных дел стран Восточного партнерства Европейского союза.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе в сфере экономики, энергетической безопасности и сотрудничества в региональной ситуации.

Греческий министр был проинформирован о постконфликтных реалиях, усилиях по миру и восстановлению в регионе.