Глава МИД Азербайджана обсудил с греческим коллегой энергобезопасность и региональное сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с греческим коллегой Георгием Герапетритисом.
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Главы МИД встретились в Брюсселе в рамках встречи министров иностранных дел стран Восточного партнерства Европейского союза.
Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе в сфере экономики, энергетической безопасности и сотрудничества в региональной ситуации.
Греческий министр был проинформирован о постконфликтных реалиях, усилиях по миру и восстановлению в регионе.