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Глава МИД Азербайджана обсудил с греческим коллегой энергобезопасность и региональное сотрудничество

Глава МИД Азербайджана обсудил с греческим коллегой энергобезопасность и региональное сотрудничество Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим греческим коллегой Георгием герапетритисом.
Внешняя политика
11 декабря 2023 г. 23:06
Глава МИД Азербайджана обсудил с греческим коллегой энергобезопасность и региональное сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с греческим коллегой Георгием Герапетритисом.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

Главы МИД встретились в Брюсселе в рамках встречи министров иностранных дел стран Восточного партнерства Европейского союза.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе в сфере экономики, энергетической безопасности и сотрудничества в региональной ситуации.

Греческий министр был проинформирован о постконфликтных реалиях, усилиях по миру и восстановлению в регионе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov yunanıstanlı həmkarı ilə enerji təhlükəsizliyi və regional əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

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