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Джейхун Байрамов обсудил с госсекретарем США нормализацию отношений с Арменией

Джейхун Байрамов обсудил с госсекретарем США нормализацию отношений с Арменией Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
28 октября 2022 г. 13:29
Джейхун Байрамов обсудил с госсекретарем США нормализацию отношений с Арменией

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов и помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом министр написал в Twitter.

"Провел телефонный разговор с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и перспективах мирных усилий. Еще раз подтвердил приверженность моей страны и полную готовность к достижению мира и стабильности в нашем регионе", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ABŞ rəsmisi ilə Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılmasını müzakirə edib
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov, Karen Donfried mull Azerbaijan-Armenia normalization

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