Джейхун Байрамов обсудил с госсекретарем США нормализацию отношений с Арменией

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов и помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом министр написал в Twitter.

"Провел телефонный разговор с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и перспективах мирных усилий. Еще раз подтвердил приверженность моей страны и полную готовность к достижению мира и стабильности в нашем регионе", - говорится в публикации.