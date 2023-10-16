Глава МИД Азербайджана обсудил с германской коллегой перспективы азербайджано-армянского мирного процесса

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 16 октября провел телефонный разговор с главой МИД Германии Анналеной Бербок. В ходе беседы стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, а также перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Армен

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 16 октября провел телефонный разговор с главой МИД Германии Анналеной Бербок. В ходе беседы стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, а также перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Министр Дж.Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону о проводимых Арменией за последние годы военно-политических провокациях, угрозах, исходивших от незаконных армянских вооруженных сил на наших территориях, факторах и мерах, обусловивших антитеррористические меры Азербайджана против армянских вооруженных сил и так называемого режима на нашей территории, а также о текущей ситуации в регионе.

Он напомнил, что Азербайджан не нацелен против армянских жителей, что было подтверждено миссией ООН, посетившей регион, а также Международным комитетом Красного Креста и даже премьер-министром Армении.

Было отмечено, что продолжающаяся клеветническая кампания против Азербайджана, утверждения о якобы проведенной "этнической чистке" против армянских жителей необоснованны, все это является составной частью политических манипуляций Армении и некоторых стран.

Министр сообщил, что Азербайджан обнародовал планы по реинтеграции армянских жителей, в этом направлении ведется работа, рассматриваются обращения, поступившие от армянских жителей через соответствующий портал.

Была подчеркнута важность избегать провокационных шагов, препятствующих усилиям по установлению мира и безопасности в регионе, заявлений в поддержку призывов против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Было доведено до сведения, что после восстановления суверенитета Азербайджана на всей его территории существуют реальные шансы на подписание мирного договора с Арменией, есть надежда, что Армения позитивно оценит эти возможности.

Позже состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.