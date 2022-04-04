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Глава МИД Азербайджана обсудил с генсеком Совета Европы перспективы сотрудничества

Глава МИД Азербайджана обсудил с генсеком Совета Европы перспективы сотрудничества Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел встречу с находящимся с визитом в Азербайджане Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич
Внешняя политика
4 апреля 2022 г. 13:52
Глава МИД Азербайджана обсудил с генсеком Совета Европы перспективы сотрудничества

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел встречу с находящимся с визитом в Азербайджане Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Как передает Report, об этом глава МИД написал в Twitter.

"На встрече с генеральным секретарем Совета Европы мы всесторонне обсудили отношения между Советом Европы и Азербайджаном, перспективы сотрудничества, а также региональные проблемы, включая ситуацию в Украине и вокруг нее. Поделился позицией Азербайджана по развитию региона в условиях мира и процветания", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Qarabağda aşkarlanan kütləvi məzarlıqlar barədə AŞ-ın Baş katibini məlumatlandırıb

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