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Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором МАГАТЭ

Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором МАГАТЭ Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Внешняя политика
3 марта 2023 г. 13:20
Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором МАГАТЭ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Агентством, а также вопросы ядерной безопасности и гарантий, текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что совместные программы много лет реализуются по различным направлениям, включая сельское хозяйство, нефтехимическую промышленность, медицину и др. сферы.

Глава МИД отметил, что Азербайджан придает большое значение обеспечению ядерной безопасности, подчеркнув важность соблюдения установленных МАГАТЭ стандартов безопасности, в частности, при эксплуатации Мецаморской АЭС, где Арменией используются устаревшие технологии.

Р.Гросси отметил, что Азербайджан является важным партнером для МАГАТЭ, существуют перспективы углубления сотрудничества с Азербайджаном в области ядерной безопасности и других сферах, на которых специализируется агентство.

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