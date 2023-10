Глава МИД Азербайджана обсудил региональную безопасность с президентом ОАЭ

31 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в рамках официального визита в ОАЭ.

Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба МИД Азербайджана.

Обсуждены вопросы текущей повестки сотрудничества между двумя странами, а также региональная и международная ситуация.

В ходе встречи была подчеркнута важность политического диалога на высоком уровне в расширении повестки сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ.

С удовлетворением подчеркнуто, что за период с момента установления дипломатических отношений две страны приложили усилия для развития отношений сотрудничества, основанных на принципах исламской солидарности, дружбы и братства.

Было отмечено о необходимости продолжения нынешней многоплановой образцовой программы сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ, дальнейшего углубления сотрудничества в таких областях, как туризм, образование и высокие технологии.

Состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

23:33

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба МИД Азербайджана.

Были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также вопросы региональной и международной безопасности.