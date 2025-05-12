Глава МИД Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с премьером Бахрейна

Глава МИД Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с премьером Бахрейна

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов обсудил с наследным принцем и премьер-министром Бахрейна Салманом бин Хамадом бин Исой Аль Халифой перспективы сотрудничества.

Как передает Report об этом говорится на странице МИД Азербайджана в "Х".

"В ходе встречи стороны провели всестороннее обсуждение текущего состояния и перспектив развития двусторонних и многосторонних отношений", - говорится в сообщении.

В свою очередь министр Байрамов отметил, что переговоры с премьером Бахрейна охватили широкий спектр вопросов, включая ключевые региональные и глобальные события, представляющие взаимный интерес. "Уверен, что продолжающаяся интенсификация контактов на высоком уровне и взаимных визитов внесет значительный вклад в укрепление более тесных связей между нашими странами", - написал министр в соцсетях.