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Глава МИД Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с премьером Бахрейна

Глава МИД Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с премьером Бахрейна Глава МИД Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с премьером Бахрейна
Внешняя политика
12 мая 2025 г. 12:05
Глава МИД Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с премьером Бахрейна

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов обсудил с наследным принцем и премьер-министром Бахрейна Салманом бин Хамадом бин Исой Аль Халифой перспективы сотрудничества.

Как передает Report об этом говорится на странице МИД Азербайджана в "Х".

"В ходе встречи стороны провели всестороннее обсуждение текущего состояния и перспектив развития двусторонних и многосторонних отношений", - говорится в сообщении.

В свою очередь министр Байрамов отметил, что переговоры с премьером Бахрейна охватили широкий спектр вопросов, включая ключевые региональные и глобальные события, представляющие взаимный интерес.  "Уверен, что продолжающаяся интенсификация контактов на высоком уровне и взаимных визитов внесет значительный вклад в укрепление более тесных связей между нашими странами", - написал министр в соцсетях.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Bahrain mull prospects for cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı Bəhreyn Baş naziri ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

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