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Глава МИД Азербайджана обсудил с мальдивским коллегой двустороннее сотрудничество

Глава МИД Азербайджана обсудил с мальдивским коллегой двустороннее сотрудничество Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой внешнеполитического ведомства Мальдив Моса Замером в рамках рабочего визита в Уганду.
Внешняя политика
19 января 2024 г. 13:48
Глава МИД Азербайджана обсудил с мальдивским коллегой двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой внешнеполитического ведомства Мальдив Моса Замером (Moosa Zameer) в рамках рабочего визита в Уганду.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, включая ООН, Движение неприсоединения и Организацию исламского сотрудничества, а также двусторонние отношения.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov maldivli həmkarı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov discusses bilateral relations with his Maldivian counterpart

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