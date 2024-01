Глава МИД Азербайджана обсудил с мальдивским коллегой двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой внешнеполитического ведомства Мальдив Моса Замером (Moosa Zameer) в рамках рабочего визита в Уганду.

Как передает Report , об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, включая ООН, Движение неприсоединения и Организацию исламского сотрудничества, а также двусторонние отношения.