Глава МИД Азербайджана обсудил с мальдивским коллегой двустороннее сотрудничество
Глава МИД Азербайджана обсудил с мальдивским коллегой двустороннее сотрудничествоМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой внешнеполитического ведомства Мальдив Моса Замером в рамках рабочего визита в Уганду.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой внешнеполитического ведомства Мальдив Моса Замером (Moosa Zameer) в рамках рабочего визита в Уганду.
Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.
В ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, включая ООН, Движение неприсоединения и Организацию исламского сотрудничества, а также двусторонние отношения.