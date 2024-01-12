Глава МИД Азербайджана обсудил двусторонние связи с вице-премьером Болгарии

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с вице-премьером и министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с вице-премьером и министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль.

Об этом Report сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Болгарией в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, в том числе сотрудничества в рамках международных организаций, была выражена удовлетворенность уровнем сотрудничества.

Было подчеркнуто, что состоявшиеся в прошлом году визиты высокого уровня, а также политические консультации между министерствами иностранных дел в декабре внесли положительный вклад в двусторонние отношения. Были отмечены роль и значение эффективного сотрудничества в области энергетики, обеспечения Азербайджаном энергетической безопасности, а также диверсификации энергоснабжения Европы.

Затем состоялся обмен мнениями по другим региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.