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Глава МИД Азербайджана обсудил двусторонние связи с вице-премьером Болгарии

Глава МИД Азербайджана обсудил двусторонние связи с вице-премьером Болгарии Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с вице-премьером и министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль.
Внешняя политика
12 января 2024 г. 21:36
Глава МИД Азербайджана обсудил двусторонние связи с вице-премьером Болгарии

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с вице-премьером и министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль.

Об этом Report сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Болгарией в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, в том числе сотрудничества в рамках международных организаций, была выражена удовлетворенность уровнем сотрудничества.

Было подчеркнуто, что состоявшиеся в прошлом году визиты высокого уровня, а также политические консультации между министерствами иностранных дел в декабре внесли положительный вклад в двусторонние отношения. Были отмечены роль и значение эффективного сотрудничества в области энергетики, обеспечения Азербайджаном энергетической безопасности, а также диверсификации энергоснабжения Европы.

Затем состоялся обмен мнениями по другим региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov bolqar həmkarı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

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