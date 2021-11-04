Глава МИД Азербайджана обратился к Армении

16:53

"Азербайджан как победившая страна, по завершении войны проявил добрую волю, предприняв односторонние положительные шаги".

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, положительными шагами со стороны Азербайджана являются поступление на территорию Азербайджана гуманитарных грузов, поставка газа из России в Армению через азербайджанскую газотранспортную систему в зимние месяцы 2020 года, использование автомобильной дороги со стороны Армении: "Все эти шаги – показатель того, что конфликт остался в прошлом, а Азербайджан смотрит в будущее. Как сегодня на форуме сказал президент Ильхам Алиев, мы пока не видим взаимности, но думаем, что чем быстрее армянская сторона осознает это, тем лучше для самой Армении".