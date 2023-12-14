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Глава МИД Азербайджана: Нормализация отношений с Арменией кажется реальной

Глава МИД Азербайджана: Нормализация отношений с Арменией кажется реальной Нормализация отношений с Арменией кажется реальной.
Внешняя политика
14 декабря 2023 г. 15:27
Глава МИД Азербайджана: Нормализация отношений с Арменией кажется реальной

Нормализация отношений с Арменией кажется реальной.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Баку.

Он отметил, что азербайджано-турецкий союз является основным фактором сохранения стабильности в регионе.

"После конфликта появилась историческая возможность для нормализации отношений с Арменией. Необходимо наладить отношения между странами региона. Если армянская сторона предпримет аналогичные шаги, то достижение положительных результатов представляется реальным", - сказал Байрамов.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM: Normalization of relations with Armenia seems realistic
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı: “Ermənistanla münasibətlərin normallaşması real görünür”

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