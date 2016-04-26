Глава МИД Азербайджана: Нерешенные конфликты создают условия для экстремистских групп

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Нерешенные конфликты создают условия для экстремистских групп. Мы должны постараться решить конфликты. Пока не поздно, можем добиться поставленных целей".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на организованном в рамках VII Глобального бакинского форума Альянса цивилизаций ООН пленарном заседании на тему "Платформа и партнерство против насильственного экстремизма".

"Если фундамент здания не будет устойчивым, оно не может быть долговечным. Мы должны вести совместную борьбу с насильственным экстремизмом и сотрудничать ради общих инициатив. Устойчивое развитие должно стать для нас приоритетом. В результате усилий президента Ильхама Алиева страна достигла заметного развития, ведется борьба с насильственным экстремизмом и террором", - сказал министр иностранных дел.