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    Глава МИД Азербайджана: Необходимо реформировать Совбез ООН

    Сегодня мы видим, что как резолюции по Карабаху, так и по многим другим вопросам, остаются невыполненными© Report/ Elchin Murad

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Мы понимаем, что в системе ООН, в частности, Совета безопасности ООН должны быть проведены реформы". 

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам конференции глав МИД стран Движения неприсоединения. 

    В первую очередь, по его словам, должно быть увеличено количество членов СБ ООН.

    "Конечно ООН - уникальная площадка для диалога, но мы имеем конкретные требования по реформе данной структуры", - заявил Э.Мамедъяров, отметив необходимость усиления этой структуры.

    "Когда страны входят в состав ООН, они берут на себя ответственность о приверженности ее решениям. Но сегодня мы видим, что как резолюции по Карабаху, так и по многим другим вопросам, остаются невыполненными", - добавил Э.Мамедъяров.

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