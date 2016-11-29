Глава МИД Азербайджана: Не думаю, что смена сопредседателей МГ ОБСЕ скажется на переговорном процессе

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Смена сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не отразится на переговорном процессе. Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на брифинге.
"Мы не думаем, что это как-то скажется на переговорном процессе. Во время визита в Париж, я имел возможность встретиться с новым французским сопредседателем. Этот человек опытный и имеет глубокие познания в конфликте. Джеймс Уорлик проведет с нами последнюю встречу в Гамбурге. После этого он уйдет в частный сектор. После формирования новой администрации мы узнаем кто будет новым сопредседателем", - заявил Мамедъяров.
Министр также прокомментировал посещение группой ученых из Европы Азыхской пещеры на оккупированных территориях Азербайджана. По его словам, Азербайджан изучает этот вопрос, которому нужно также дать правовую оценку.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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