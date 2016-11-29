Глава МИД Азербайджана: Не думаю, что смена сопредседателей МГ ОБСЕ скажется на переговорном процессе

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Смена сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не отразится на переговорном процессе. Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на брифинге.

"Мы не думаем, что это как-то скажется на переговорном процессе. Во время визита в Париж, я имел возможность встретиться с новым французским сопредседателем. Этот человек опытный и имеет глубокие познания в конфликте. Джеймс Уорлик проведет с нами последнюю встречу в Гамбурге. После этого он уйдет в частный сектор. После формирования новой администрации мы узнаем кто будет новым сопредседателем", - заявил Мамедъяров.

Министр также прокомментировал посещение группой ученых из Европы Азыхской пещеры на оккупированных территориях Азербайджана. По его словам, Азербайджан изучает этот вопрос, которому нужно также дать правовую оценку.