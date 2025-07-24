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Глава МИД Азербайджана назвал наиболее перспективные сферы сотрудничества с Сомали в будущем

Глава МИД Азербайджана назвал наиболее перспективные сферы сотрудничества с Сомали в будущем Глава МИД Азербайджана назвал наиболее перспективные сферы потенциального сотрудничества с Сомали
Внешняя политика
24 июля 2025 г. 13:02
Глава МИД Азербайджана назвал наиболее перспективные сферы сотрудничества с Сомали в будущем

Природные ресурсы и инвестиции являются одними из наиболее перспективных сфер сотрудничества Азербайджана и Сомали в будущем.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сомали Абдисаламом Абди Али.

"Страны продолжают переговоры по реализации достигнутых ранее соглашений. Среди наиболее перспективных потенциальных сфер сотрудничества можно назвать природные ресурсы, а также инвестиции", - сказал Байрамов.

Министр также подчеркнул, что в ходе сегодняшних переговоров обсуждался вопрос внедрения азербайджанской модели "ASAN Xidmət". По его словам, данная модель уже эффективно используется во многих других странах. "Уже предприняты некоторые конкретные шаги по Сомали", - добавил он.

По словам Байрамова, Азербайджан и Сомали также развивают сотрудничество в сфере образования. Он напомнил, что сомалийские студенты уже получают образование в вузах Азербайджана в рамках стипендиальных программ для стран ОИС и Движения неприсоединения.

"В этом году мы достигли соглашения, в рамках которого выделим 20 стипендиальных мест для студентов из Сомали", - сказал он.

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Версия на английском языке Foreign minister says natural resources development key area in Somalia-Azerbaijan ties
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: Təbii resursların işlənməsi sahəsi Somali-Azərbaycan əməkdaşlığında mühüm rol oynayır

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