Глава МИД Азербайджана назвал наиболее перспективные сферы сотрудничества с Сомали в будущем

Глава МИД Азербайджана назвал наиболее перспективные сферы потенциального сотрудничества с Сомали

Природные ресурсы и инвестиции являются одними из наиболее перспективных сфер сотрудничества Азербайджана и Сомали в будущем.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сомали Абдисаламом Абди Али.

"Страны продолжают переговоры по реализации достигнутых ранее соглашений. Среди наиболее перспективных потенциальных сфер сотрудничества можно назвать природные ресурсы, а также инвестиции", - сказал Байрамов.

Министр также подчеркнул, что в ходе сегодняшних переговоров обсуждался вопрос внедрения азербайджанской модели "ASAN Xidmət". По его словам, данная модель уже эффективно используется во многих других странах. "Уже предприняты некоторые конкретные шаги по Сомали", - добавил он.

По словам Байрамова, Азербайджан и Сомали также развивают сотрудничество в сфере образования. Он напомнил, что сомалийские студенты уже получают образование в вузах Азербайджана в рамках стипендиальных программ для стран ОИС и Движения неприсоединения.

"В этом году мы достигли соглашения, в рамках которого выделим 20 стипендиальных мест для студентов из Сомали", - сказал он.