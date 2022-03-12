Глава МИД Азербайджана назвал цели армянских провокаций на границе

"Армения время от времени предпринимает провокации на армяно-азербайджанской границе. Аналогичное происходит и на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы".

"Армения время от времени предпринимает провокации на армяно-азербайджанской границе. Аналогичное происходит и на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы".

Как передает Report, об этом в интервью Haber Global заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

"Наши наблюдения показывают две основные причины этого: провокации на границе направлены Арменией на то, чтобы обратить больше внимания на этот вопрос, и используются для оправдания предусловий, которые хочет выдвинуть армянская сторона в вопросе делимитации. Позиция Азербайджана по делимитации ясна. Мы согласились на создание армяно-азербайджанской рабочей группы. Конечно, при условии, что под нормами международного права подразумеваются международно-признанные границы. Армянская сторона попыталась выставить здесь определенные предусловия. Я не буду вдаваться в подробности их первоначальных условий. Но, я считаю их неприемлемыми. "Если Армения хочет добиться серьезного прогресса в этом вопросе, она должна занять конструктивную позицию, основанную на международном праве", - отметил Байрамов.