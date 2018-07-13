Глава МИД Азербайджана направил письмо катарскому коллеге

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Вице-премьер и министр иностранных дел Катара Шейх Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани получил письмо от главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова о двусторонних отношениях и путях их развития и стимулирования, сообщает Report со ссылкой на издание The Peninsula Qatar.

Письмо государственному министру по иностранным отношениям Султану бен Сааду аль-Мураихи вручил посол Азербайджана в Катаре Рашад Исмаилов в ходе встречи с ним в МИД страны.