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Глава МИД Азербайджана: Напавшие на диппредставительства Азербайджана должны быть наказаны

Глава МИД Азербайджана: Напавшие на диппредставительства Азербайджана должны быть наказаны "Нападения на наши дипломатические представительства совершенно неприемлемы".
Внешняя политика
23 сентября 2022 г. 18:25
Глава МИД Азербайджана: Напавшие на диппредставительства Азербайджана должны быть наказаны
Джейхун Байрамов

"Нападения на наши дипломатические представительства совершенно неприемлемы".

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью Азербайджанскому телевидению (AzTV).

Министр заявил, что это нарушение основных принципов международных отношений.

"Неприкосновенность дипломатов и дипломатических представительств является основой международных отношений. Нападение на дипломатов является актом, не соответствующим моральным и правовым нормам. Помимо принятых прочих мер, мы выразили решительный протест странам, где это произошло. Потому что каждая страна, которая присоединилась к Венской конвенции, несет ответственность за выполнение положений этого документа", - сказал Джейхун Байрамов.

Министр добавил, что все преступники, напавшие на диппредставительства Азербайджана, должны быть найдены и привлечены к уголовной ответственности: "Потому что безнаказанность приводит к дальнейшим провокациям".

Напомним, что в последние дни группы армянских радикалов напали на посольства Азербайджана во Франции, Ливане и Грузии.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM: Those who attacked Azerbaijan's diplomatic missions must be brought to account
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Səfirliklərimizə hücum edənlərin tapılıb cəzalandırılmasını tələb edirik"

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