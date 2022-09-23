Глава МИД Азербайджана: Напавшие на диппредставительства Азербайджана должны быть наказаны

"Нападения на наши дипломатические представительства совершенно неприемлемы".
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Министр заявил, что это нарушение основных принципов международных отношений.
"Неприкосновенность дипломатов и дипломатических представительств является основой международных отношений. Нападение на дипломатов является актом, не соответствующим моральным и правовым нормам. Помимо принятых прочих мер, мы выразили решительный протест странам, где это произошло. Потому что каждая страна, которая присоединилась к Венской конвенции, несет ответственность за выполнение положений этого документа", - сказал Джейхун Байрамов.
Министр добавил, что все преступники, напавшие на диппредставительства Азербайджана, должны быть найдены и привлечены к уголовной ответственности: "Потому что безнаказанность приводит к дальнейшим провокациям".
Напомним, что в последние дни группы армянских радикалов напали на посольства Азербайджана во Франции, Ливане и Грузии.