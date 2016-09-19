Глава МИД Азербайджана находится с рабочим визитом в Нью-Йорке

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров находится с рабочим визитом в Нью-Йорке для участия в общих обсуждениях 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

В рамках визита предусмотрено выступление Э.Мамедъярова в общих дебатах 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, участие в ежегодном совещании по координации министров иностранных дел государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Помимо этого, глава МИД Азербайджана примет участие на 8-м собрании министров государств Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, на неофициальном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации черноморского экономического сотрудничества, на встрече министров Межцивилизационного альянса ООН, проведет множество двусторонних встреч.