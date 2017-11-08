Глава МИД Азербайджана находится с визитом в Эфиопии

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ 8-9 ноября министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершает официальный визит в Эфиопию. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, в рамках визита министр Эльмар Мамедъяров встретится с министром иностранных дел Эфиопии Рабоне Гебейху и другими официальными лицами.

Кроме того, Эльмар Мамедъяров посетит штаб-квартиру Африканского союза (АС) и Экономическую комиссию Организации Объединенных Наций для Африки, расположенную в столице Эфиопии, Аддис-Абеба, и проведет встречи с председателем и комиссарами АС.