 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава МИД Азербайджана находится с визитом в Эфиопии

    Эльмар Мамедъяров посетит штаб-квартиру Африканского союза

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ 8-9 ноября министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершает официальный визит в Эфиопию. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, в рамках визита министр Эльмар Мамедъяров встретится с министром иностранных дел Эфиопии Рабоне Гебейху и другими официальными лицами.

    Кроме того, Эльмар Мамедъяров посетит штаб-квартиру Африканского союза (АС) и Экономическую комиссию Организации Объединенных Наций для Африки, расположенную в столице Эфиопии, Аддис-Абеба, и проведет встречи с председателем и комиссарами АС.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi