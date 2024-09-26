Глава МИД Азербайджана на встрече со швейцарским коллегой подчеркнул роль политического диалога

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с федеральным министром иностранных дел Швейцарии Игнасио Касисом.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с федеральным министром иностранных дел Швейцарии Игнасио Касисом.

Об этом Report сообщили в азербайджанском дипведомстве.

На встрече была отмечена роль и важность взаимных визитов на высоком уровне и постоянного политического диалога в расширении сферы и обогащении содержания двусторонних отношений.

Была предоставлена информация о подготовительной работе к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую Азербайджан примет в этом году.

Противоположная сторона была подробно проинформирована о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, минных угрозах, ходе процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Было подчеркнуто, что продолжающиеся территориальные претензии к Азербайджану в законодательстве Армении, а также стремительное вооружение этой страны являются основными факторами, угрожающими процессу построения устойчивого мира в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.