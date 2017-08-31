Глава МИД Азербайджана: Мы заинтересованы в завершении соглашения с ЕС путем скорейших переговоров

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступил на проходящей в Будапеште встрече министров иностранных дел Вышеградской группы и стран Восточного партнерства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Министр отметил: "Я бы хотел выразить благодарность Венгрии за проведение в период председательства в Вышеградской группе встречи министров иностранных дел Вышеградской группы (В4) и стан Восточного партнерства. Это создает возможности для обдумывания путей и средств для традиционного формата, в частности для предстоящего в ноябре в Брюсселе саммита Восточного партнерства".

По словам министра, Азербайджан заинтересован в завершении соглашения с ЕС путем скорейших переговоров и развитии двустороннего сотрудничества на основе этого соглашения. С официального начала переговоров в феврале прошлого года по различным разделам проекта соглашения был проведен плодотворный и конструктивный диалог.

Министр отметил, что Азербайджан заинтересован в построении отношений с ЕС на основе взаимосогласованных приоритетов.