Глава МИД Азербайджана: Мы обеспокоены растущей тенденцией нетерпимости, дискриминации и исламофобии в мире

Азербайджан полностью привержен соблюдению фундаментальных принципов прав человека.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая на 54-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
"Мы твердо верим, что полная реализация прав человека необходима для устойчивого мира, развития и благополучия всех людей", заявил глава МИД.
Он отметил, что поощрение толерантности и недискриминации являются важными элементами обеспечения защиты прав людей и построения устойчивого общества.
"Мы обеспокоены растущей тенденцией нетерпимости и дискриминации, исламофобии и тревожным проявлением разжигания ненависти. Сожжение и осквернение Священного Корана в некоторых частях мира в соответствии с принципами свободы выражения мнения недопустимо и представляет собой преступление на почве ненависти", - заявил Д. Байрамов.