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Глава МИД Азербайджана: Мы обеспокоены растущей тенденцией нетерпимости, дискриминации и исламофобии в мире

Глава МИД Азербайджана: Мы обеспокоены растущей тенденцией нетерпимости, дискриминации и исламофобии в мире Азербайджан полностью привержен соблюдению фундаментальных принципов прав человека.
Внешняя политика
13 сентября 2023 г. 12:16
Глава МИД Азербайджана: Мы обеспокоены растущей тенденцией нетерпимости, дискриминации и исламофобии в мире

Азербайджан полностью привержен соблюдению фундаментальных принципов прав человека.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая на 54-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Мы твердо верим, что полная реализация прав человека необходима для устойчивого мира, развития и благополучия всех людей", заявил глава МИД.

Он отметил, что поощрение толерантности и недискриминации являются важными элементами обеспечения защиты прав людей и построения устойчивого общества.

"Мы обеспокоены растущей тенденцией нетерпимости и дискриминации, исламофобии и тревожным проявлением разжигания ненависти. Сожжение и осквернение Священного Корана в некоторых частях мира в соответствии с принципами свободы выражения мнения недопустимо и представляет собой преступление на почве ненависти", - заявил Д. Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Biz ayrı-seçkilik, islamofobiya və nifrətin qızışdırılmasından narahatıq”

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