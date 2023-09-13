Глава МИД Азербайджана: Мы обеспокоены растущей тенденцией нетерпимости, дискриминации и исламофобии в мире

Азербайджан полностью привержен соблюдению фундаментальных принципов прав человека.

Азербайджан полностью привержен соблюдению фундаментальных принципов прав человека.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая на 54-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Мы твердо верим, что полная реализация прав человека необходима для устойчивого мира, развития и благополучия всех людей", заявил глава МИД.

Он отметил, что поощрение толерантности и недискриминации являются важными элементами обеспечения защиты прав людей и построения устойчивого общества.

"Мы обеспокоены растущей тенденцией нетерпимости и дискриминации, исламофобии и тревожным проявлением разжигания ненависти. Сожжение и осквернение Священного Корана в некоторых частях мира в соответствии с принципами свободы выражения мнения недопустимо и представляет собой преступление на почве ненависти", - заявил Д. Байрамов.