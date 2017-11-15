Глава МИД Азербайджана: Мы не просим, а требуем конкретных переговоров

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Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Основной темой переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым станет нагорно-карабахское урегулирование. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров по итогам встречи с находящимся с визитом в Баку главой МИД Бразилии Алоизиу Нунесом Феррейрой.

"Мы хотим, чтоб переговоры были не ради переговоров, чтоб была конкретика, - отметил министр. - Я еду в Москву с тем, что нам нужно сдвинуть вопрос с мертвой точки и пришло время решить конфликт. Вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома, в регионе должен быть мир".

"Мы не просим, а требуем конкретных переговоров", - заявил он.

Э. Мамедъяров отметил, что все принципы на столе, переговоры продолжаются на основе обновлённых мадридских принципов.

"То, состоится ли трехсторонняя встреча, будет известно завтра", - заявил глава МИД.