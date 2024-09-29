Джейхун Байрамов: Мир продолжает бороться с широким спектром проблем

Мир продолжает бороться с широким спектром проблем, которые ни одна страна не может преодолеть в одиночку.

Мир продолжает бороться с широким спектром проблем, которые ни одна страна не может преодолеть в одиночку.

Как передает Report , об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на общих прениях в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на тему "Никого не оставить позади: действовать сообща во имя укрепления мира, устойчивого развития и человеческого достоинства для нынешнего и будущих поколений".

По его словам, усугубляющийся глобальный климатический кризис, растущее неравенство, возникающие разногласия и повышенная напряженность затрагивает "всех нас, вне зависимости от нашего происхождения или местонахождения".

"Пришло время показать, что многосторонние отношения работают, и могут обеспечить единство действий, не оставив никого позади", - подчеркнул Джейхун Байрамов.

Глава МИД Азербайджана отметил, что современное состояние международной политики вызывает разногласия, общепризнанные фундаментальные нормы и принципы международного права игнорируются и неверно трактуются.