Джейхун Байрамов: Мир продолжает бороться с широким спектром проблем

Мир продолжает бороться с широким спектром проблем, которые ни одна страна не может преодолеть в одиночку.
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По его словам, усугубляющийся глобальный климатический кризис, растущее неравенство, возникающие разногласия и повышенная напряженность затрагивает "всех нас, вне зависимости от нашего происхождения или местонахождения".
"Пришло время показать, что многосторонние отношения работают, и могут обеспечить единство действий, не оставив никого позади", - подчеркнул Джейхун Байрамов.
Глава МИД Азербайджана отметил, что современное состояние международной политики вызывает разногласия, общепризнанные фундаментальные нормы и принципы международного права игнорируются и неверно трактуются.