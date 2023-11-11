Глава МИД Азербайджана: Израильско-палестинский конфликт должен быть решен на основе принципа двух государств

Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта в соответствии с нормами международного права и соответствующими резолюциями Организации Объединенных Наций (ООН) на основе принципа двух государств.
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Он также подчеркнул, что азербайджанская сторона присоединяется к призывам к немедленной деэскалации ситуации и немедленному прекращению военных действий, была отмечена важность воздержаться от действий, которые могут еще больше усугубить сложившуюся ситуацию, уязвимую для всего Ближневосточного региона. Министр указал, что в этом направлении важно мобилизовать все усилия международного сообщества.