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Глава МИД Азербайджана: Израильско-палестинский конфликт должен быть решен на основе принципа двух государств

Глава МИД Азербайджана: Израильско-палестинский конфликт должен быть решен на основе принципа двух государств Азербайджана поддерживает решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств в соответствии с нормами международного права и резолюциями Организации Объединенных Наций (ООН).
Внешняя политика
11 ноября 2023 г. 21:34
Глава МИД Азербайджана: Израильско-палестинский конфликт должен быть решен на основе принципа двух государств

Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта в соответствии с нормами международного права и соответствующими резолюциями Организации Объединенных Наций (ООН) на основе принципа двух государств.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Он также подчеркнул, что азербайджанская сторона присоединяется к призывам к немедленной деэскалации ситуации и немедленному прекращению военных действий, была отмечена важность воздержаться от действий, которые могут еще больше усугубить сложившуюся ситуацию, уязвимую для всего Ближневосточного региона. Министр указал, что в этом направлении важно мобилизовать все усилия международного сообщества.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: İsrail – Fələstin münaqişəsi iki dövlət prinsipi əsasında həll edilməlidir

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