Глава МИД Азербайджана: Израильско-палестинский конфликт должен быть решен на основе принципа двух государств

Азербайджана поддерживает решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств в соответствии с нормами международного права и резолюциями Организации Объединенных Наций (ООН).

Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта в соответствии с нормами международного права и соответствующими резолюциями Организации Объединенных Наций (ООН) на основе принципа двух государств.

Как сообщает Report , об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Он также подчеркнул, что азербайджанская сторона присоединяется к призывам к немедленной деэскалации ситуации и немедленному прекращению военных действий, была отмечена важность воздержаться от действий, которые могут еще больше усугубить сложившуюся ситуацию, уязвимую для всего Ближневосточного региона. Министр указал, что в этом направлении важно мобилизовать все усилия международного сообщества.