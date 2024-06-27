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Глава МИД Азербайджана и спикер парламента Грузии обсудили ситуацию в регионе

Глава МИД Азербайджана и спикер парламента Грузии обсудили ситуацию в регионе Азербайджан и Грузия обсудили вопросы повестки дня стратегического партнерства, перспективы межпарламентского сотрудничества, а также текущую ситуацию в регионе.
Внешняя политика
27 июня 2024 г. 18:41
Глава МИД Азербайджана и спикер парламента Грузии обсудили ситуацию в регионе

Азербайджан и Грузия обсудили вопросы повестки дня стратегического партнерства, перспективы межпарламентского сотрудничества, а также текущую ситуацию в регионе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам встречи министра Джейхуна Байрамова с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили в Тбилиси.

Согласно информации, в ходе встречи стороны затронули вопросы экономического, торгового, инвестиционного, энергетического, транспортно-коммуникационного, гуманитарного и пр. сотрудничества между двумя странами.

Было подчеркнуто удовлетворение взаимовыгодным сотрудничеством, которое носит характер стратегического партнерства. Стороны отметили важность совместного сотрудничества и работы над "Средним коридором".

Байрамов проинформировал о подготовке к 29-й сессии COP, которая пройдет в ноябре этого года в Баку. Министр отметил наличие новых возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества в рамках COP29.

Глава азербайджанской дипломатии также рассказал о ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана, усилиях по борьбе с минной угрозой, и процессе нормализации между Баку и Ереваном.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's foreign minister, Georgian parliament speaker mull regional situation
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Şalva Papuaşvili ilə bölgədəki mövcud vəziyyəti müzakirə edib

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