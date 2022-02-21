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Глава МИД Азербайджана провел встречу со спецпредставителем ЕС

Глава МИД Азербайджана провел встречу со спецпредставителем ЕС Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со Специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.
Внешняя политика
21 февраля 2022 г. 14:11
Глава МИД Азербайджана провел встречу со спецпредставителем ЕС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром, сообщает Report.

"Всесторонние обсуждения состоялись со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром. Было подчеркнуто выполнение договоренностей, достигнутых на встречах высокого уровня, проведенных по инициативе Президента Европейского Совета Шарля Мишеля. Мы подчеркнули важность завершения работы над новым всеобъемлющим соглашением между Азербайджаном и ЕС", - говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

На встрече глава МИД также отметил активную роль ЕС в поддержке миротворческих усилий в регионе. Он подчеркнул важность выполнения обещаний, данных Арменией, в том числе предоставления информации об около 4000 азербайджанцах, пропавших еще в ходе первой Карабахской войны.

В свою очередь Т. Клаар подчеркнул готовность ЕС поддерживать процесс достижения мира, безопасности и прогресса в регионе.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov: Armenia must translate promises into action
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov: "Ermənistan verdiyi vədləri yerinə yetirməlidir"

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