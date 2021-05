Глава МИД Азербайджана и Швеции провели телефонный разговор  

13 мая 2021 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Стороны обменялись мнениями по поводу напряженности на азербайджано-армянской границе.

Подчеркнута важность соблюдения трехсторонних заявлений.