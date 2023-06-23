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Глава МИД Азербайджана: Есть прогресс в мирных переговорах с Арменией

Глава МИД Азербайджана: Есть прогресс в мирных переговорах с Арменией В мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией достигнут определенный прогресс.
Внешняя политика
23 июня 2023 г. 12:28
Глава МИД Азербайджана: Есть прогресс в мирных переговорах с Арменией

В мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией достигнут определенный прогресс, соглашение может быть достигнуто даже раньше конца года, если другая сторона готова предпринять практические шаги.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью с Reuters.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что Баку стремится к заключению мирного соглашения, и процесс переговоров активно продолжается. Есть очень большие ожидания от следующего раунда в Вашингтоне, где произойдет очередная встреча с главой внешнеполитического армянским коллегой.

Но, по словам Дж. Байрамова, есть ряд вопросов, которые сторонам необходимо согласовать для достижения окончательного мирного соглашения.

Глава МИД отметил, что окончательное мирное соглашение вполне может быть достигнуто в короткие сроки, если Армения будет готова предпринять определенные шаги.

"Если будет желание не только делать заявления, но и какие-то практические шаги, я думаю, что потенциально можно договориться даже раньше конца года", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı: "Bu ilin sonunadək Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalana bilər"

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