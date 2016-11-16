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    Глава МИД Азербайджана: Деструктивными и провокационными действиями Армения пытается нарушить переговорный процесс

    Эльмар Мамедъяров встретился с вице-президентом комитета внешних связей и португальских общин парламента Португалии

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с вице-президентом комитета внешних связей и португальских общин парламента Португалии Педро Филипе Соаресом.

    Как сообщили Report из министерства, на встрече коснулись важности межпарламентских связей в развитии дружбы и сотрудничества между двумя странами, а также взаимных визитов парламентских делегаций.

    На встрече Э.Мамедъяров проинформировал о переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и коснулся проводимой Арменией деструктивной и провокационной политики.

    Педро Филипе Соарес заявил, что данный визит послужит расширению сотрудничества и укреплению политического диалога между странами. Он также заявил о поддержке Португалией развития связей между Азербайджаном и Евросоюзом.

    На встрече также провели обмен мнениями касательно развития торгово-экономических связей между двумя странами. 

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