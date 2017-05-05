Глава МИД Азербайджана: Мы обеспокоены ростом насильственного экстремизма и сепаратизма в мире

© Report

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "В Азербайджане уделяется внимание вопросам мультикультурализма. Прошлый год мы объявили годом мультикультурализма, этот год же отмечается как Год исламской солидарности. Поэтому мы уделяем большое внимание подобным форумам".

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на первой пленарной сессии "Способствование диалогу и универсальным ценностям: Инструменты предотвращения насильственного экстремизма" в рамках проходящего сегодня в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

"Мультикультурализм и толерантность - давняя традиция нашей страны, которая укрепляет и консолидирует наше общество", - отметил глава МИД.

"Мы обеспокоены ростом насильственного экстремизма и сепаратизма в мире", - заявил Э. Мамедъяров.

Глава МИД напомнил, что и Азербайджан подвергался ужасным терактам. "Без совместного сотрудничества бороться с терроризмом будет сложно", - отметил он.

"Экстремизм порой стоит в центре конфликтов. Если мы говорим о конфликтах, мы должны говорить о переселенцах и беженцах, которые становятся мишенью радикальных кругов. Я верю, что эта конференции предоставит пищу для размышления в этой связи", - отметил Э. Мамедъяров.