Глава МИД Азербайджана: Армения игнорирует позицию международного сообщества

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступил на 43-й сессии Совета министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС) .

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, министр отметил о продолжении в мире вооруженных конфликтов, терактов, кризиса беженцев и мигрантов, угроз и пр. проблем, мешающих миру и безопасности.

По словам министра, в настоящее время с данной проблемой столкнулись ряд стран-членов ОИC, что вызывает чувство сожаления.

"Название нашей сессии "Образование и просветительство - дорога, ведущая к миру и творчеству", как будто напоминает нам, что ключом решения проблем, с которыми столкнулся мир, является образование. Образование и просвещение являются основной силой, служащей повышению солидарности среди мусульман, пресечению исламофобии и экстремизма", - заявил глава МИД.

Э.Мамедъяров заявил, что ислам внес большой вклад в развитие мировой цивилизации: "С начала истории мусульманские ученые добились невероятных успехов в астрономии, физике, математике, медицине, архитектуре".

Э.Мамедъяров также довел до внимания позицию официального Баку касательно палестинской проблемы: "Я в очередной раз хочу отметить поддержку Азербайджаном братского народа Палестины в борьбе за приобретение мира, стабильности и создания независимого государства".

Касаясь армяно-азербайджанского конфликта, министр отметил о деструктивной позиции Армении и грубом нарушении этой страной норм международного права.

"Мы даем высокую оценку созданию Контактной группы ОИК по Карабаху касательно агрессии Армении против Азербайджана", - добавил министр.