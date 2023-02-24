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Глава МИД Азербайджана: Армения продолжала совершать зверства и после Ходжалы

Глава МИД Азербайджана: Армения продолжала совершать зверства и после Ходжалы Армения продолжала совершать зверства в отношении населения Азербайджана и после Ходжалы, во время второй карабахской войны обстреливая мирных граждан Барды и Гянджи.
Внешняя политика
24 февраля 2023 г. 16:24
Глава МИД Азербайджана: Армения продолжала совершать зверства и после Ходжалы

Армения продолжала совершать зверства в отношении мирного населения Азербайджана и после Ходжалы, во время второй карабахской войны совершая ракетные обстрелы по Барде и Гяндже.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на мероприятии в Баку, посвященном 31-ой годовщине геноцида в Ходжалы.

Глава МИД подчеркнул, что в отличие от Азербайджана, Армения решила продолжать нарушать процесс нормализации отношений между странами: "Если Армения на самом деле хочет мира, то должна изменить выбранный путь и отказаться от своей агрессивной политики".

"Ходжалы - это доказательство того, что наш народ храбр и силен духом", - отметил Д. Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı: “Ermənistan Xocalıdan sonra da vəhşiliklər törətməkdə davam edib”
Версия на английском языке Azerbaijani FM: Armenia continued to commit atrocities after Khojaly

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