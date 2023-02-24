Глава МИД Азербайджана: Армения продолжала совершать зверства и после Ходжалы

Армения продолжала совершать зверства в отношении населения Азербайджана и после Ходжалы, во время второй карабахской войны обстреливая мирных граждан Барды и Гянджи.

Армения продолжала совершать зверства в отношении мирного населения Азербайджана и после Ходжалы, во время второй карабахской войны совершая ракетные обстрелы по Барде и Гяндже.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на мероприятии в Баку, посвященном 31-ой годовщине геноцида в Ходжалы.

Глава МИД подчеркнул, что в отличие от Азербайджана, Армения решила продолжать нарушать процесс нормализации отношений между странами: "Если Армения на самом деле хочет мира, то должна изменить выбранный путь и отказаться от своей агрессивной политики".

"Ходжалы - это доказательство того, что наш народ храбр и силен духом", - отметил Д. Байрамов.